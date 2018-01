Dolce & Gabbana são acusados de falsificar relógio A Dolce & Gabbana foi condenada pelo tribunal de Paris a pagar 130 mil euros por prejuízos ao ourives francês Pascal Morabito por ter copiado o modelo de um relógio por ele criado. Também as Galerias Lafayette, que venderam o modelo proposto por Dolce & Gabbana, terão que desembolsar 20 mil euros para Morabito. O tribunal ordenou a destruição do estoque remanescente dos relógios em questão. A sentença será publicada no jornal Le Figaro e no endereço site da Dolce & Gabbana. Segundo o tribunal as diferenças entre o relógio assinado Dolce & Gabbana e o assinado Morabito eram mínimas: "O modelo D&G reproduzia a combinação das características do modelo original Morabito".