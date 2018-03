Dólares viram origami nas mãos de artista do Havaí

Um artista havaiano se especializou em criar peças de origami - a arte japonesa de criar objetos a partir de papel dobrado - com notas de dólar. As criações de Won Park, de 38 anos, vão desde animais, como peixe, aranha, sapo e escorpião, a roupas, objetos e espaçonaves da série Guerra nas Estrelas. "Eu venho fazendo origami desde os 5 anos de idade", diz Won Park. "Minha primeira professora foi a minha mãe, que me ensinou modelos simples. Depois, eu progredi para coisas mais complicadas. E o próximo passo foi começar as minhas próprias criações". "Agora, eu só uso notas de dólares no meu trabalho", completa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.