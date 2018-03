Doki, mascote do Discovery Kids, vai à praia Com direito a patrocínio, o Discovery Kids instalará sua tenda em três praias de São Paulo durante as férias de verão, duas no litoral norte e uma no litoral sul, ainda a definir, entre 8h e 17h. Uma arena batizada como Divertilha abrigará Doki, mascote do canal, e será ponto de referência para outros personagens da casa, em circuito de atividades que se repetirá a cada 30 minutos. Na tenda do Peixonauta, a pauta está nas dicas de reciclagem e combate à poluição. Já na tenda de VelozMente, um jogo da memória sobre elementos de praia dá as regras. Para se refrescar, Sportacus e a turma de Lazytown recebem o público com cama elástica e informações sobre alimentação na Lavadora de Ideias.