Doki amplia em 40% ibope do Discovery Kids A estreia de Doki, série protagonizada pelo mascote do canal Discovery Kids, em 15 de abril, aumentou a audiência da emissora em 136% entre crianças de 4 a 6 anos e em 40% entre espectadores de 4 a 11 anos no universo da TV paga, na faixa das 11 h às 11h30 da referida data. Com 26 episódios, a série é produzida fora do Brasil, mas conta com personagem pra lá de conhecido entre os pequenos brasileiros. Se bem que o Discovery Kids está em dia com a produção nacional. Além de Peixonauta (produção da TV Pinguim) e Meu Amigãozão (2DLab), estão em produção as séries Peixonáuticos e Luna Chamando (TV Pinguim) e Vivi (Mixer).