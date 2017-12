Dois quadros de Picasso são roubados de centro na Suíça

Dois quadros de Pablo Picasso foram roubados de uma exposição no centro cultural da cidade suíça de Pfäffikon, confirmou nesta quinta-feira, 7, a Polícia do cantão (Estado) de Schwyz. As obras roubadas são as pinturas a óleo "Tête de Cheval" (1962) e "Verre et Pichet" (1944), que tinham sido emprestadas para a exposição pelo Museu Sprengel de Hannover, na Alemanha. Segundo comunicado da Polícia de Schwyz, o furto ocorreu na última quarta, em horário ainda desconhecido, após os criminosos terem entrado "misteriosamente" no centro cultural. Ainda de acordo com a Polícia, os ladrões, que estão foragidos, "saíram do edifício pouco após as 19h locais (horário de fechamento da exposição), o que ativou o alarme". Dois seguranças constataram imediatamente que os quadros de Picasso, avaliados em milhões de euros, não estavam em seus lugares. Esta não é a primeira vez que obras do artista espanhol são roubadas na Suíça. Desde 1980, vários crimes deste tipo foram cometidos, particularmente na galeria de arte Bollag, em Zurique. O roubo mais espetacular ocorreu em 1994, quando um suíço e quatro italianos, condenados mais tarde a penas de quatro a cinco anos de prisão, levaram sete quadros, recuperados posteriormente pelo galerista Max Bollag graças a um intermediário. Masp Em dezembro de 2007, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) foi roubado por três pessoas, que levaram as telas O Lavrador de Café (1939), de Portinari, e O Retrato de Suzanne Bloch (1904), de Picasso. O museu ficou fechado por 21 dias.