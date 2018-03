Dois prêmios Nobel fazem palestra Foi anunciada a programação de 2012 do projeto Fronteiras do Pensamento São Paulo, que terá sua abertura no dia 23 de abril com conferência do Prêmio Nobel de Economia, o indiano Amartya Sen. Entre os convidados do evento, estão, ainda, o cineasta e artista multimídia britânico Peter Greenaway, que falará ao público em 8 de maio. A programação, que se estende até 30 de outubro e ocorrerá sempre na Sala São Paulo, a partir das 20h30, também conta com as participações de Cameron Sinclair, Michael Shermer, Tzvetan Todorov, Susan Greenfield, Michel Onfray e Mohamed ElBaradei, este último, Nobel da Paz.