Dois pra lá, pra cá e o País de Aldir Blanc

Atrapalhado na Cidade

16 H NA RECORD

(Babe: Pig in the City). EUA, 1998.

Direção de George Miller, com James Cromwell, Magda Szubanski, Elizabeth Daily (voz), Hugo Weaving.

Na sequência de Babe, o porquinho atrapalhado se envolve em confusões ao trocar a fazenda pela cidade. Mais do mesmo, e de alguma forma o encanto se perdeu. Reprise, colorido, 97 min.

Falcão, o Campeão dos

Campeões

16 H NA REDE BRASIL

(Over the Top). USA, 1987. Direção de Menahem Golan, com Sylvester Stallone, Robert Loggia, Susan Blakely.

Falou em Stallone e o próprio dá as caras como caminhoneiro campeão de braço de ferro, que vai tentar usar sua habilidade para reconquistar o filho entregue aos cuidados do avô materno (que odeia o herói). Inédito, colorido, 94 min.

Dias de Destruição

22H15 NA BANDEIRANTES

(Meltdown: Days of Destruction). EUA, Canadá, 2006. Direção de John Murlowski, com Casper Van Dien, Venus Terzo, Stefanie Von Pfetten.

Depois de enfrentar os insetos intergalácticos de Tropas Estelares, de Paul Verhoeven, Casper Van Dien faz policial de Los Angeles que tenta manter a ordem na cidade quando asteroide atinge a Terra e o mundo mergulha do caos. Van Dien é daqueles atores de rosto opaco, mas que se comunicam por meio da ação. Reprise, colorido, 92 min.

Fúria em Duas Rodas

22H15 NO SBT

(Torque). EUA, 2004. Direção de Joseph Kahan, com Martin Henderson, Ice Cube, Adam Scott , Monet Mazur.

Motoqueiro volta para a cidade em que nasceu e enfrenta todo tipo de acusação. Não será fácil para o herói dar a volta por cima. Podia ser interessante, mas é sem graça (demais). Reprise, colorido, 94 min.

Braddock 2, o Inicio da Missão

23 H NA REDE BRASIL

(Missing in Action 2: The Beginning). USA, 1985. Direção de Lance Hool, com Chuck Norris, Soon-Tek Oh.

Chuck Norris antecipou-se a Sylvester Stallone, que, em Rambo 2 - A Missão, de 1985, venceu na ficção a guerra que os EUA haviam perdido na realidade. Em Braddock, de 1984, ele voltou ao Vietnã para libertar soldados norte-americanos que foram feitos prisioneiros e trabalham numa operação de tráfico de ópio. O segundo filme da série é uma prequel, mostrando como tudo começou (e o próprio Braddock amarga sua experiência no campo de prisioneiros). Reprise, colorido, 100 min.

Memórias Póstumas

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2001. Direção de André Klotzel, com Reginaldo Faria, Petrônio Gontijo, Marcos Caruso, Stepan Nercessian, Viétia Rocha, Débora Duboc, Otávio Muller, Walmor Chagas, Sônia Braga, Nilda Spencer, Joana Schnitman.

Embora tenha vencido o festival de Gramado - melhor filme da crítica e do júri, melhor diretor -, o longa que André Klotzel adaptou do romance de Machado de Assis não satisfez muito aos machadianos de carteirinha. Mas a produção é caprichada e enche os olhos na história do defunto Brás Cubas, que revisita momentos importantes de sua vida passada. Reprise, colorido, 102 min.

Loucademia de Polícia 7 -

Missão em Moscou

23h45 H NO SBT

(Police Academy 7: Mission to Moscow). EUA, 1994. Direção de Alan Metter, com George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, Claire Forlani, Ron Pearlman.

No sétimo filme da série, os recrutas da loucademia de polícia levam suas confusões para Moscou. A franquia já nasceu velha e pouco divertida. Causa espanto que tenha durado tanto. Bons atores como Ron Pearlman e a linda Claire Forlani ajudam um pouco. Reprise, colorido, 83 min.

O Preço da Traição

23h50 NA GLOBO

(Chloe). Canadá, EUA, 2009. Direção de Atom Egoyan, com Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Max Thieriot, Rh Thomson, Nina Dobrev.

O cineasta canadense de origem armênia Egoyan ficou conhecido no Brasil por meio da Mostra. Aqui, ele conta a história de casal aparentemente perfeito, mas a mulher começa a suspeitar do marido e contrata acompanhante para testar sua fidelidade. Egoyan faz filmes complexos, quando não do ponto de vista da narrativa, sempre, com certeza, no da ética. Reprise, colorido, 96 min.

Aldir Blanc - Dois Pra Lá, Dois Pra Cá

3 H NA TV BRASIL

Brasil, 2004. Direção de Alexandre Ribeiro de Carvalho, André Sampaio

e José Roberto de Morais.

Parceiro de João Bosco em clássicos da MPB, Aldir Blanc ganha documentário que destaca sua importância na música e também na militância pelos direitos civis e autorais no País. Homem da palavra, ele foi sempre - e permanece - um cronista atento à observação da realidade. Reprise, colorido, 52 min.

A Volta do Pistoleiro

3H20 NA REDE BRASIL

(Anda Muchacho, Spara!). Itália/Espanha, 1971. Direção e interpretação de Aldo Florio, com Fabio Testi.

Os spaghetti westerns voltaram à moda com Django Livre e, no ciclo do CCBB - Mondo Tarantino -, você pode ver o cultuado Django, de Sergio Corbucci. Aqui, o pistoleiro Fabio Testi foge da cadeia e se refugia numa cidadezinha de mineradores, aos quais ajuda no combate a uma gangue. Reprise, colorido, 105 min.