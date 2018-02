Dois Oscars e um horror

Talvez fosse melhor se o próprio Harlin tivesse realizado A Inquilina. O filme foi feito por um tal de Antti Jonikern, cujo principal crédito é ser dono da maior produtora da Finlândia. A Inquilina reabre a vertente de Mulher Solteira Procura. Lembram-se do thriller de Barbet Schroeder? Bridget Fonda procurava apartamento e terminava dividindo uma vaga com Jennifer Jason Leigh, que se revelava louca de pedra. Esqueça o subtexto gay do outro filme. Hilary procura apartamento e vai parar neste, em NY, cujo aluguel é barato demais. Uma pechincha - para não recusar. Lá pelas tantas, a narrativa retrocede - é o que o filme tem de mais interessante - e o espectador descobre que Hilary foi atraída para uma cilada.

Atrativos não faltam para tornar o filme um programa atraente. Ele marca o reinício das atividades da empresa britânica Hammer, que nos anos 1950 foi a grande renovadora do cinema de horror, graças, principalmente, aos Dráculas e Frankensteins do diretor Terence Fisher. Os filmes eram invariavelmente estrelados por Peter Cushing e Christopher Lee e o segundo aparece como o avô do senhorio Jeffrey Dee Morgan, que se parece estranhamente com Javier Bardem. O diretor cria cenas que atuam no imaginário do público num sentido. Justamente depois que a narrativa retrocede, fica claro quem é o vilão da história. O que poderia ser um bom thriller psicológico vira horror barato, com sexo e violência. Quando a heroína descobre sua arma - um disparador de pregos -, o filme não tem mais salvação. Hilary deveria escolher melhor seus projetos. Afinal, dois Oscars carregam um peso que A Inquilina não suporta. A experiência é muito desagradável.