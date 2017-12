Dois livros de poesias são lançados na Livraria Cultura Nesta segunda-feira, 23, a partir das 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, acontece o lançamento de dois livros do poeta Aguinaldo de Bastos, Ouvindo Estrelas e O Náufrago Negro (R$ 98, pacote com os dois livros), este último com poesias escritas nos anos 1950 e com tema ligado à escravidão. Ambos trazem ilustrações do pintor Inos Corradin, que as fez especialmente para cada poesia e que terá exposição dos quadros no mesmo local, até 19 de maio. O prefácio é do professor de sociologia Jonas Rezende. O evento contará também com três apresentações do coral negro Gospel Kadmiel, de Campinas.