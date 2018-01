Dois jornalistas de ex-tabloide britânico são acusados em caso de grampos telefônicos Mais dois jornalistas sêniores do extinto tabloide britânico News of the World, do empresário de mídia Rupert Murdoch, foram acusados em um caso de grampo telefônico, disseram promotores nesta quarta-feira, semanas após o ex-editor-chefe do jornal ter sido preso pelo crime.