Dois irmãos tentam última cartada em 'Vigaristas' Com sua estreia adiada no Brasil desde de junho, finalmente chega hoje aos cinemas o longa "Vigaristas", com Rachel Weisz, Adrien Brody e Mark Ruffalo nos papéis principais. Não se trata da mesma história de "Os Vigaristas", filme com Nicolas Cage que Ridley Scott lançou em 2003. O mais recente longa do diretor Rian Johnson fala dos irmãos Bloom, uma dupla especialista em enganação.