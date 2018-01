Dois Irmãos e a ótima safra argentina

15H55 NA GLOBO

(Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate). EUA, 2004. Direção de Brad Silberling, com Jim Carrey, Meryl Streep, Emily Browning, Liam Aiken.

Três irmãos órfãos vão morar no castelo de um parente distante, o conde Olaf. Mas o plano do conde é matar as crianças para ficar com a herança que seus pais, mortos em um incêndio, deixaram. Para escapar das investidas maquiavélicas do conde Olaf, as crianças contam com a ajuda da tia Josephine. Reprise, colorido, 108 min.

A Hora do Rush 3

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22H45 NO SBT

(Rush Hour 3). EUA, 2007. Direção de Brett Ratner, com Jackie Chan, Chris Tucker, Yvan Attal, Tzi Ma.

O embaixador Han sofre um atentado em Los Angeles minutos antes de revelar a identidade do líder da "Tríade", a maior organização criminosa chinesa. As investigações levam os agentes Lee e James Carter até Paris, onde a bem-humorada dupla enfrenta bandidos chineses e a polícia local, enquanto evitam uma conspiração mundial. Reprise, colorido, 90 min.

Dois Vendedores numa Fria

23 H NA REDE BRASIL

(Grilled). EUA, 2006. Direção de Jason Ensier, com Ray Romano, Kevin James, Sofía Vergara.

Maurice e Dave são uma atrapalhada dupla de vendedores de carne congelada que vende seus próprios produtos de porta em porta. Depois de passar muito tempo sem negociar um único bife, eles vão ter que fazer das tripas coração para fechar um excelente negócio em apenas 24 horas... Ou serão despedidos. Reprise, colorido, 83 min.

Aprendendo com a Luz: A Visão de I.M. Pei.

0 H NA CULTURA

(Learning From Light: The Vision of I.M. Pei). EUA, 2009. Direção de Bo Landin, com Sterling Van Wagenen.

A faixa leva ao ar o longa Aprendendo com a Luz: A Visão de I.M. Pei. Cultura, natureza, luz: esses elementos dão a estrutura para um documentário que explora a visão de um dos maiores arquitetos do mundo, I.M. Pei e sua mais nova criação: o Museu de Arte Islâmica em Doha, no Qatar. Já com 88 anos, quando aceitou a encomenda, o sino-americano I.M. Pei aventurou-se em outra odisseia espetacular, para ele uma das mais difíceis. Usando desenhos do arquiteto, representações arquitetônicas, modelos e entrevistas com ele e seus colaboradores mais próximos, o filme tenta entender "o onde, o quando, o porquê um trabalho deve ser convincente, eloquente e ter estilo". Reprise, colorido, 56 min.

O Homem Que Copiava

17H45 NA FOX

Brasil, 2003. Direção de Jorge Furtado, com Lázaro Ramos, Leandra Leal, Luana Piovani, Pedro Cardoso, Júlio Andrade, Carlos Cunha.

André é operador de fotocopiadora e, no seu tempo livre, desenha e observa uma vizinha. Para se aproximar dela, tenta comprar algo na loja em que a menina trabalha. Como seu salário não é suficiente, ele pensa em copiar uma nota de 50 reais, vivendo um dilema sobre a eficácia e a ética do ato. Reprise, colorido, 131 min.

Arthur - O Milionário Irresistível

20H NA HBO FAMILY

(Arthur). EUA, 2011. Direção de Jason Winer, com Russell Brand, Jennifer Garner, Helen Mirren, Greta Gerwig, Geraldine James, Luis Guzmán.

Arthur Bach (Russell Brand) é um bilionário irresponsável, que sempre contou com a ajuda de Hobson (Helen Mirren), sua babá, para colocar a vida em ordem. Agora ele está prestes a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre: optar por um casamento arranjado com Susan Johnson (Jennifer Garner), que permitirá a manutenção do seu estilo de vida luxuoso, ou ir em busca de Naomi (Greta Gerwig), a única mulher que amou. Reprise, colorido, 110 min.

Resident Evil 4: Recomeço

20H15 NO MAX HD

(Resident Evil: Afterlife). EUA, 2010. Direção de Paul W.S. Anderson, com Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts.

Num mundo devastado pelo vírus que transforma seres humanos em terríveis zumbis assassinos, Alice (Mila Jovovich) continua sua jornada em busca de sobreviventes, a fim de levá-los para um local seguro. Nessa eterna batalha contra a Corporação Umbrella, responsável pela disseminação do vírus, Alice recebe a inesperada ajuda de uma amiga. Juntas, então, elas partem atrás de uma pista que promete um refúgio seguro em Los Angeles. Porém, ao chegar à cidade a guerreira percebe que está entrando em uma grande armadilha, já que os mortos-vivos estão por toda parte. Baseada numa série de games de terror criada no Japão, a franquia, que tem Resident Evil 4: Recomeço como seu quarto filme, é a mais lucrativa da categoria. Os três filmes anteriores - O Hóspede Maldito (2002), Apocalipse (2004) e Extinção (2007) - tiveram uma média de arrecadação três vezes superior ao orçamento. O quarto episódio, com um orçamento de US$ 60 milhões, já arrecadou mais de US$ 73 milhões.

Dois Irmãos

22h00 NO TELECINE CULT

(Dos Hermanos). Argentina, 2010. Direção de Daniel Burman, com Antonio Gasalla, Elena Lucena, Graciela Borges, Rita Cortese, Osmar Núñez.

Um dos melhores da recente safra do cinema argentino, conta a história dos irmãos Susana e Marcos, pessoas solitárias que moram em Buenos Aires. Com a morte da mãe, que vivia sob os cuidados de Marcos, Susana vende o apartamento e obriga o irmão a viver no Uruguai, lá ele descobre sua verdadeira paixão.