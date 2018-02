Dois inéditos na caixa preta A Caixa Preta (Selo Sesc), de Itamar Assumpção, é digna da intensa obra do compositor, em edição com a qualidade técnica que sua condição de artista independente não conheceu. Com ilustrações de Antonio Peticov, um livreto reúne textos de Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Thaíde. Elke Maravilha, Carlos Rennó, Théo Werneck, Patrícia Palumbo e outros. A caixa vai custar R$ 150, mas será vendida a R$ 120 nas noites de shows de lançamento do projeto.