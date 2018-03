Dois discos para toda a eternidade The Libertines deixaram apenas dois discos, Up the Brackett (2003) e Libertines (2004). Carl Barât (que deve tocar hits como Can't Stand me Now) fez uma canção sobre sua amizade com Doherty, What Became of the Likely Lads? (2005). "Antes dos Libertines, antes da loucura e da grana, antes de o quarto começar a encher com gente que eu não conhecia, Pete e eu costumávamos romantizar sobre Albion (o nome em inglês arcaico para designar Grã-Bretanha)." /J.M.