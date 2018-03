Dois Córregos e seu rito de passagem

15H15 NA RECORD

(The Mummy Quest For The Lost Scrolls). EUA, 2002. Direção de

Eddy Houchins, animação.

Nesta aventura de animação, Alex acidentalmente levanta uma múmia dos mortos. Agora, ele e sua família têm de correr meio mundo para localizar os pergaminhos mágicos que têm o poder de ajudar a salvar a humanidade. Reprise, colorido, 124 min.

A Guerra do Chocolate

16 H NA REDE BRASIL

(Bootleg). Austrália, Reino Unido, 2002. Direção de Ian Glamou, com Steven Geller, Gemma Jones.

Uma nova lei proíbe o consumo e a fabricação de chocolates de uma pequena e pacata cidade. Inconformados com as novas regras, dois adolescentes procuram a ajuda da senhora Bubby, proprietária de uma doceria, que acaba cedendo o subsolo de sua loja para a produção e venda ilegal de chocolates. Porém, os planos falham quando a polícia do chocolate descobre o segredo. Reprise, colorido, 108 min.

Três Ninjas: Uma Aventura

Radical

16H15 DA RECORD

(3 Ninjas). EUA, 1992. Direção de Jon Turteltaub, com Victor Wong, Michael Treanor, Max Elliott Slade.

Três garotos se envolvem de forma hilária em uma grande investigação do FBI sobre sequestros, e até o pai dos garotos se torna suspeito para eles. Mas o avô que preparou esses garotos para serem mestres em artes marciais entra em ação para ajudá-los a resolver a questão. Reprise, colorido, 84 min.

Desafiando os Limites

16H40 NA BAND

(The World's Fastest Indian). EUA, Nova Zelândia, 2005. Direção de Roger Donaldson, com Anthony Hopkins, Juliana Bellinger, Chris Bruno.

Nascido numa pequena cidade da Nova Zelândia, em 1899, Munro sonhava em romper as barreiras do anonimato provinciano e escrever seu nome na história como o homem mais rápido do mundo. Em 1967, depois de passar a vida trabalhando na sua adorável motocicleta Indian Scout, ele finalmente embarca em uma viagem para Utah, Estados Unidos, para participar de uma corrida. Já idoso, consegue realizar seu sonho e torna-se um herói nacional em seu país de origem. Reprise, colorido, 127 min.

Leão Branco, o Lutador Sem Lei

22 H NA REDE BRASIL

(Lionheart). EUA, 1990. Direção de Sheldon Lettich, com Jean-Claude

Van Damme, Harrison Page.

Lyon Gaultier abandona a Legião Estrangeira no Norte da África quando recebe a notícia da morte de seu irmão em Los Angeles. Depois de conseguir escapar de dois legionários enviados para trazê-lo de volta, Lyon está determinado a encontrar o assassino de seu irmão. Reprise, colorido, 104 min.

Operação Águia: Ponto de

Impacto

22H15 NA BAND

(Hunt For Eagle One: Chash Point). EUA, 2006. Direção de Brian Clyde, com Mark Dacascos, Theresa Randle.

Uma equipe de soldados treinados do Exército norte-americano parte em busca de uma de suas oficiais que foi sequestrada por terroristas que se escondem na selva filipina. Chegando ao local, eles se deparam com mais resistência do que esperavam, além de um terreno desconhecido e perigoso que só deixa a missão mais difícil. Porém, eles são soldados corajosos que não desistem enquanto não completarem a missão e salvar a piloto que está nas mãos dos cruéis terroristas. Reprise, colorido, 83 min.

Férias ao Sol

22H15 NO SBT

(Holiday in the Sun). EUA, 2001. Direção de Steve Purcell, com Ashley

Olsen, Mary Kate Olsen, Markus

Flanagan, Jamie Rose.

As irmãs Alex e Madson estão entediadas com o inverno e a escola, por isso planejam férias no Havaí, mas são surpreendidas pelos pais com um roteiro em família nas Bahamas. O hotel Atlântida será palco de muitos romances e confusões. Reprise, colorido, 89 min.

Nunca Fomos Tão Felizes

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1984. Direção de Murilo Salles, com Claudio Marzo, Suzana Vieira, Antônio Pompeu, Marcus Vinícius, Roberto Bataglin Filho, José Mayer, Meiry Vieira, Ênio Santos.

Primeiro filme de Murilo Salles, acabou se tornando um marco do moderno cinema brasileiro. Na trama, um rapaz é retirado de um colégio interno por seu pai, e é acomodado em um grande apartamento temporariamente na Avenida Atlântica, no Rio. Ele pouco sabe sobre a vida do pai - militante político perseguido pelo regime militar -, pois estão afastados há oito anos. Um esteve em um colégio interno e o outro, na prisão. A mãe já morreu. O reencontro e a viagem de retorno a casa dão a entender quanto será difícil a vida em comum. Acuado pela situação tensa, o rapaz começa a investigar o mistério que o cerca. Acaba se deparando com a necessidade de descobrir a própria identidade. Reprise, colorido, 96 min.

Dois Córregos

23H15 NA CULTURA

Brasil, 1999. Direção de Carlos

Reichenbach, com Carlos Alberto

Riccelli, Beth Goulart, Ingra Liberato, Luciana Brasil e Vanessa Goulart.

Em meio à repressão imposta pela ditadura militar vivem Ana Paula (Vanessa Goulart) e Lydia (Luciana Brasil), duas adolescentes burguesas e inexperientes que passam uma temporada em uma fazenda. Lá elas conhecem Tereza (Ingra Liberato) e convivem por um fim de semana prolongado com o tio de uma delas, Hermes (Carlos Alberto Riccelli), um homem misterioso que está clandestino no país. Reprise, colorido e P&B, 115 min.