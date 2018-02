Dois casos de incríveis semelhanças

Se há alguma tentativa de acusação de plágio, em defesa de Criolo há de se dizer que, embora o álbum Nó na Orelha tenha sido lançado em abril de 2011, foi gravado no fim de 2010. A canção em pauta foi também lançada antes em single. O disco dos japoneses saiu em abril de 2011. O próprio editor do blog, Marcelo Santiago, revela que vasculhou o site Who Sampled Who (quem sampleou quem) "para tentar descobrir se trata-se de algum sample utilizado nas duas músicas, mas não apareceu nada". Se a música de Criolo também não estava disponível na internet quando os japoneses lançaram seu single, em março do ano passado, fica no ar o mistério.

Há um outro caso de curiosa semelhança entre a parte inicial de Linha de Frente (Turma da Mônica) e Tristeza Pé no Chão (Armando Fernandes "Mamão" ), clássico do repertório de Clara Nunes, de 1973. Pessoas próximas de Criolo dizem ter dado um toque sobre a coincidência, mas ele teria dito que até então não conhecia esse samba. "Deve ser aquelas coisas que ficam no subconsciente." Vale lembrar que até gênios como Noel Rosa (1910- 1937) passaram por isso. É histórico o caso de sua Com Que Roupa?, que na primeira versão tinha as mesmas notas do Hino Nacional Brasileiro. / L.L.G.