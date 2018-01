Dois brasileiros chegam a final de prêmio internacional de fotos

Dois brasileiros foram selecionados como candidatos ao Prêmio Sony World Photography 2008 de fotografia profissional, que acontecerá no dia 24, em Cannes, na França. O prêmio é composto por 11 categorias e em cada uma delas concorrem três candidatos. Veja também: Mostra suíça reúne fotos 'mais polêmicas da história' O brasileiro Roberto S. Gomes concorrerá, junto com a mexicana Livia Corona e com o polonês Andrzej Furs pelo prêmio na categoria arquitetura. Já Renan Cepeda está entre os finalistas na categoria retratos, na qual disputa o prêmio com uma britânica e um italiano. Junto com os vencedores de cada uma dessas categorias também será anunciado um vencedor absoluto. Cada um dos ganhadores receberá um prêmio de US$ 25 mil além da distinção 'L'íris d'or'. Os 33 finalistas foram selecionados entre quase 45 mil candidatos pelos membros do conselho da Academia Mundial de Fotografia.