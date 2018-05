Dois anos Sem Michael Jackson Dois anos após a morte de Michael Jackson, completados hoje, o caso envolvendo o falecimento do rei do pop continua em aberto. Anteontem, foi confirmado que a Sony Pictures Entertainment autorizou uma projeção privada para o médico Conrad Murray, que cuidava de Jackson. Ele e os advogados de defesa poderão ter acesso a 100 horas de material gravado para o documentário This Is It, mas estão proibidos de fazer comentários sobre as imagens. Ao todo, são 21 caixas de vídeos sobre os ensaios para aquela que seria a última turnê do cantor. Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009 por overdose de medicamentos.