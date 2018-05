Dois anos de Instituto Herzog Em comemoração de seus dois anos de existência, o Instituto Vladimir Herzog lança hoje, às 19h30, no Memorial da Resistência, a coleção de DVDs Os Protagonistas Dessa História. Os doze volumes, que fazem parte do projeto Resistir É Preciso..., trazem depoimentos de 60 jornalistas que ajudaram a combater a ditadura no País, principalmente nos anos 1960 e 1970. O evento contará com a exibição de alguns trechos, depoimentos de nomes como Paulo Moreira Leite e Audálio Dantas, entre outros. O Memorial da Resistência fica na Estação Pinacoteca, no Largo General Osório, 66, Luz. Mais informações pelo telefone (11) 3335-4990.