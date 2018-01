DOENTE, LADY GAGA CANCELA TURNÊ Lady Gaga cancelou todos os shows restantes da turnê Born This Way Ball. De acordo com a empresa promotora dos shows, Live Nation, a cantora alegou razões médicas e declarou que pretende se submeter a uma cirurgia de quadril. "Ela vai precisar de cirurgia para reparar o problema, seguida por um rígido repouso para a recuperação", dizia o comunicado da empresa. Na terça-feira, a artista de 26 anos já havia anunciado o cancelamento de alguns shows em decorrência de uma inflamação. A turnê da cantora, iniciada há dois anos, já passou por seis continentes. Ainda estavam previstos 20 shows nos EUA e dez no Canadá. / REUTERS