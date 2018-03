Doente, ator Dennis Hopper ganha estrela na Calçada da Fama

Hopper, de 73 anos, astro de "Easy Rider", tem câncer de próstata em estágio avançado, e documentos judiciais revelados nesta semana disseram que ele chegou a pesar menos de 45 quilos e estaria fraco demais para continuar a quimioterapia.

Durante a cerimônia, ele tinha ataduras na cabeça e na mão direita, que atribuiu a uma queda que sofreu ao ser chamado por um paparazzo.

"Achei que tinha reconhecido a voz, então continuei andando e me virei, mas não vi a pequena saliência na rua e tomei um tombo terrível, porque não tenho musculatura", disse o ator a jornalistas. "Então caí direto de cara, e estava com os óculos na mão. Fiquei bem ferrado."

Hopper, que começou sua carreira em "Rebelde Sem Causa" (1955), ao lado de James Jean, fez mais de 150 filmes, inclusive "Easy Rider - Sem Destino" (1969), espécie de símbolo da contracultura, junto a Peter Fonda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente, o ator vive um processo de divórcio com a quinta esposa. Documentos judiciais ligados ao caso dizem que ele não tem mais condições de fazer quimioterapia, mas Hopper conseguiu autorização dos médicos para ir à cerimônia na Calçada da Fama, onde mais de 2.400 astros estão homenageados num trecho de 3.800 metros entre a Hollywood Boulevard e a rua Vine.

Hopper esteve acompanhado de Viggo Mortensen, com quem contracenou em dois filmes na década de 1990.

O ator recebeu em setembro o diagnóstico de câncer, e em janeiro começou o processo de divórcio contra Victoria Duffy, com quem passou 14 anos casado. Os dois disputam a guarda da filha Galen, de 7 anos. No mês passado, a Justiça determinou que Duffy deixe a casa dele em Venice Beach, no sul da Califórnia.

(Reportagem de Jill Serjeant)