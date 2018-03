Doença infantil do conservadorismo Como já contei aqui, tenho mania de ouvir rádio. Em qualquer canto da minha casa, no chuveiro inclusive, posso ouvir a programação da rádio pública americana. Como o programa matinal de notícias costuma ser meu despertador, às vezes, tal como o Gregor Samsa, penso que, se voltar a dormir mais um pouco, a metamorfose não se consumou. O palavrório kafkiano que acabei de ouvir não passou de um pesadelo. Mas, ainda habitante do meu corpo original, me pergunto se os poderes não me veem como um inseto.