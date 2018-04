Documentário 'Winners&Losers' mostra torcedor na Copa 2006

O resultado do jogo todo mundo já sabe: Final da Copa do Mundo de 2006. Itália se consagra tetracampeã mundial. França sai de campo desmoralizada e abalada depois de ter, literalmente, dar várias cabeçadas em campo. Zidane agride Materazzi. Assunto para anos e anos de crônicas futebolísticas. Assunto para Winners&Losers (literalmente Vendedores e Perdedores), filme que encerrou neste sábado o 60.º Festival de Cinema de Locarno, na Suíça. Veja também: Japão leva a melhor no 60º Festival de Cinema de Locarno Para os que entendem mais de gramado que de tela, este é, depois da trinca Berlim-Cannes-Veneza, o festival de cinema mais prestigiado do mundo. Mas, digamos que os suíços não são, assim, experts no cálcio (como esta região italiana da Suíça chama o esporte eterno). Então, porque encerrar um festival de cinema em uma sessão para oito mil pessoas com um documentário sobre futebol? Primeiro porque Suíça e Alemanha serão sede no ano que vem da Eurocopa e o pessoal aqui quer preparar o terreno e os pacatos suíços para o que virá. Segundo porque este não é um documentário sobre futebol. É um documentário sobre gente, sobre emoção, ansiedade, rostos desesperados, o máximo do Pão e Circo. Como bem disse ao Estado o diretor Lech Kowalski, é um filme sobre a vida real. E, cá entre nós, há algo mais futebolístico que a vida? Ou algo mais vivaz que uma partida de futebol? Para o diretor Kowalski, não. Rocambolesco e futebolístico. Não necessariamente nesta ordem. Winners&Losers consegue a façanha de não mostrar nenhum segundo da Final da Copa. Nem um lancezinho. Chega a angustiar. O que se vê nos 80 minutos de filme (Exato. Muito menos que a partida) são os rostos, os gestos, a algazarra, o desespero, os palavrões, a comemoração, e a decepção das duas torcidas. "Decidi que ia filmar este documentário quatro dias antes da final. Tivemos pouquíssimo tempo para produzir e escolher as locações e os personagens, mas, para o que eu queria, foi suficiente. Dei total liberdade para minha equipe escolher os lugares e quem queria filmar", explica Kowaski, que é um dos diretores de documentário mais respeitados da atualidade. "Escolhemos casas de famílias francesas e italianas, bares, praças. Não há entrevista. Há somente a câmera que registra a reação destas pessoas. E não há fingimento, pois, mesmo diante de uma câmera, há um momento em que se esquece disso. Há um momento em que se para de atuar e passa-se a agir espontaneamente. É isso que ocorre. Todas as emoções diante de um jogo tao tenso como uma final de Copa foram registradas. Está tudo na tela", disse o diretor americano de origem polonesa, que de futebol afirma que não entende mesmo lá muito bem. "Nem de futebol, nem de França nem de Itália. Eu me fascino é com as pessoas. O jogo todo mundo viu. Mas os bastidores que nós filmamos vão entrar para a história. Daqui décadas, os antropólogos e historiadores vão ficar fascinados com isso. Feito nos ficaríamos se víssemos quem freqüentava o Coliseu." Exageros a parte, Kowalski tem razão. "Ce n'est pas possible", diz um melancólico torcedor francês diante da expulsão de Zidane. "Bastardo! Tua mamma é una tróia", rebate o italiano do outro lado. "Quels connards", emenda o francês. A propósito, nenhum torcedor se conhece. Nem mesmo na mesma cidade eles estão. E nem é preciso entender italiano ou francês para saber muito bem que os dois estão botando as respectivas mães no meio de campo. Em Locarno, o campo foi a Piazza Grande, onde o filme foi exibido a céu aberto para uma platéia cheia de franceses e italianos. A Copa acabou há tempos. Mas a partida de Winners&Losers esta só começando.