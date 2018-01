Documentário 'Tyson' estreia amanhã nos cinemas

O espectador revisita a era de glórias do homem que se consagrou entre as quatro cordas do ringue, mas perdeu tudo com escândalos entre quatro paredes. Se a fila de adversários nocauteados ergueram ?Iron Mike? (Mike de ferro) ao topo, não amorteceu sua queda quando os trunfos perderam relevância para os casos de violência, sexo, drogas e cadeia.

Para dobrar o imprevisível Mike Tyson, o diretor James Toback o deixou só com a câmera e, fora da sala, passou a questioná-lo sobre aspectos relevantes: combates, fama, mulheres, casamento imaturo, dinheiro, más companhias. O resultado é revelador. O documentário mostra Tyson chorando ao lembrar de seu mentor, Cus D?Amato. As informações são do Jornal da Tarde.