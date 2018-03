Documentário sobre Zidane é destaque em festival de Praga

O documentário Zidane, Un Portrait Du 21e Siècle (Zidane, Retrato do Século 21, em tradução livre), do escocês Douglas Gordon e do francês Philippe Parreno, foi o destaque da noite de sábado do Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, realizado em Praga, na República Checa. Dezessete câmeras de formato super-35 mm e alta definição seguiram os movimentos físicos do jogador francês Zinedine Zidane durante um jogo de futebol entre o Real Madrid e o Villarreal no Campeonato Espanhol. As imagens, captadas pelo diretor de fotografia iraniano Darius Khondji, são acompanhadas pela música da banda de post-rock escocesa Mogwai.