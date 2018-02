Documentário sobre o Mulheres Negras ganha entre os nacionais no In-Edit Brasil

O filme, que será exibido amanhã, às 18 h, no MIS (Avenida Europa, 158), com entrada gratuita, conta a história de uma dupla de brancos, formada por André Abujamra (voz, guitarra e teclados) e Maurício Pereira (voz e sax), que se conheceu em um curso de percussão africana. Com chapéus-coco antecedendo o manguebeat, mas com capa de chuva, Os Mulheres Negras reuniu em seu menu rock, funk, sertanejo, blues, eletrônica, salsa, clássico e tudo o que alguma vez já tenha sido tocado no Brasil. Gravou álbuns como Música e Ciência, em 1988, e Música Serve para Isso, em 1990.

Os cineastas buscaram repetir o mesmo bom humor que marca o grupo na feitura do documentário.