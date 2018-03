Documentário sobre jejum corintiano chega em DVD

No documentário, o foco das entrevistas são os jogadores que ajudaram a conquistar o histórico título de Campeão Paulista de 1977, mas também estão lá entrevistas com célebres corintianos como Washington Olivetto, Hortência, Juca Kfouri, Rappin Hood, Toquinho e até Sabrina Sato. "Se eu não fosse eu, queria ser o Basílio, pra fazer aquele gol e correr para a massa", diz Juca Kfouri durante o documentário.

O jogador, citado por Kfouri, não é o maior ídolo do time nem sequer foi seu melhor jogador, mas o nome entrou para a história porque foi ele que em sete segundos fez o Timão voltar a ser campeão. ?Tem cenas de jogos que eu participei que não foram televisionadas. Eu mesmo nunca as tinha assistido. Me emocionei quando vi no telão do cinema?, disse Basílio, há dois meses, durante a entrevista coletiva para lançamento do longa. Há ainda no DVD entrevistas com os jogadores Geraldão, Sócrates, Vaguinho, Wladimir e Zé Maria. Além de Marlene Matheus, viúva de Vicente Matheus, ex-presidente do clube. A direção é de Di Moretti e Julio Xavier e o orçamento ficou em R$ 1,2 milhão. As informações são do Jornal da Tarde.