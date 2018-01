Documentário sobre Jackson já vendeu 34 mil ingressos A estreia do filme "This Is It", o documentário sobre os últimos ensaios de Michael Jackson, será no dia 28 de outubro, na próxima quarta. A pré-estreia, marcada para o dia 27, será apenas para convidados. Em apenas duas semanas - as vendas começaram no dia 27 de setembro - 34 mil bilhetes já haviam sido adquiridos, somando aqueles comprados via online e nos postos de venda. Vale lembrar que "This Is It" ficará apenas por duas semanas em cartaz nos cinemas de todo o mundo.