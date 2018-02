Documentário 'Sequestro' vira série para TV

Estudo 2: México, Argentina e Brasil lideram como os países mais felizes do mundo devido ao forte relacionamento familiar e a fase de otimismo, prosperidade e desenvolvimento vivida na região, apontou o levantamento. Índia também aparece no mapa com alto teor de felicidade.

Estudo 3. O estudo da Viacom indica ainda a categoria Social, Política & Cultural, que aparece em 5º lugar como tema dos eventos que mais marcaram os Millennials no mundo todo, está em 1º lugar para os brasileiros - as eleições de Lula e Dilma são eventos que impactaram esta geração.

Antônio Petrin, Gabriela Carneiro da Cunha, Antônio Sabóia, Isabella Masor, Cecilia Homem de Mello, Claudia Alencar e Fafá Rennó fazem o elenco de Beleza S/A., série da O2 Filmes já em produção para o GNT, rumo à programação do segundo semestre.

Ambientada na clínica Uberwald, por onde passam desde os casos mais bizarros até os mais próximos do normal, Beleza S/A terá 13 episódios e retrata o dia a dia de uma clínica de estética, com humor e ironia, ao mostrar exageros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Águias da Cidade, série que fez sucesso no Discovery em 2012, só ganhará uma segunda temporada de 2014 para frente. A produção, realizada com o grupamento da PM de São Paulo, deverá ser feita em outra cidade agora. A preferência é pelo Rio de Janeiro.

Quem Sabe, Sabe estreia segunda-feira, na TV Cultura.

Longe da tela desde Avenida Brasil, José de Abreu dá as caras em O Dentista Mascarado amanhã, como Gerôncio, um corrupto que há anos é investigado pela polícia. Na foto acima, ele é dirigido pelo próprio José Alvarenga Jr., diretor-geral do seriado.

Premiado como melhor documentário e direção de longa-metragem no Festival de Beverly Hills 2010, Sequestro dará origem a uma série de 12 episódios de 45 minutos cada. A produção é da FremantleMedia, em parceria com Wolney Atalla, diretor do documentário, e a produtora Indiana. A série acompanha o dia a dia da Divisão Antissequestro de São Paulo (DAS), suas táticas e ações sigilosas, com entrevistas de vítimas, sequestradores e policiais, mais cenas de cativeiros e prisões. O material prevê conteúdo extra ao do documentário, que acompanhou a equipe do DAS por 4 anos. O título vem sendo negociado com canais interessados.

Saudade do Nilo?