Documentário recupera era de ouro da Rádio Nacional

Setenta e cinco anos depois de sua fundação, a Rádio Nacional continua no ar (1130 AM), mas é lembrada por seu passado. É tema de "Rádio Nacional", documentário de Paulo Roscio, cuja pré-estreia será hoje, no velho Cine Odeon, no Rio. Durante seis anos, cantores (Marlene, Cauby Peixoto, Roberto Carlos), jornalistas, humoristas - alguns, sobreviventes da época - e pesquisadores lhe deram depoimentos sobre a importância da emissora, maior veículo de comunicação de massa dos anos 40 e 50, pré-TV Globo.

Eles lembram sua criação, a estatização e uso político pelo primeiro governo de Getúlio Vargas, a audiência inabalável, o auge dos programas musicais diante de auditórios em êxtase, os concursos de rainhas, as radionovelas, o Repórter Esso (em que seria lida em primeira mão a carta-testamento de Getúlio, em 54), chegando a seu processo de decadência, com a popularização da TV e a ação aniquiladora da ditadura militar, que condenou a rádio a viver da glória pregressa.

Os melhores momentos do filme são os que louvam seu palco lendário. Roberto Carlos, que homenageou a rádio na música "Minha Tia", de 1976, volta no tempo: "Eu andava pelos corredores buscando ser escalado por um programa como o do Cesar de Alencar, o do Paulo Gracindo... Quando consegui, foi muito importante para a minha carreira".

"Sou ouvinte de rádio e me encantei com a história da Nacional vendo as fotos da época espalhadas nos seus corredores", conta o diretor, que filmou nos estúdios da rádio, no primeiro arranha-céu da cidade, erguido ainda nos anos 30. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.