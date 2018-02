Documentário 'Mazzaropi' será exibido em Ouro Preto O documentário "Mazzaropi", de Celso Sabadin, foi selecionado para ser exibido na 8.ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, entre 12 e 17 de junho. Registrando a vida e a obra do ator, roteirista, diretor e produtor paulista Amácio Mazzaropi, o filme será exibido em uma praça a céu aberto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.