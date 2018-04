Documentário leva prêmio de melhor filme em Gramado

O filme 'Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais', de Carlos Prates, foi o vencedor do Kikito de melhor filme do Festival de Gramado, que terminou na noite deste sábado. O prêmio de direção foi atribuído a Deserto Feliz, de Paulo Caldas, que também recebeu os prêmios da crítica e do júri popular. Já o filme argentino 'Nacido y Criado', de Pablo Trapero, recebeu os Kikitos de melhor filme e direção para longas estrangeiros. Confira a lista dos vencedores: LONGAS BRASILEIROS Melhor Filme:_para " Castelar e Nelson Dantas no Pais dos Generais" de Carlos Prates Melhor Diretor: para Paulo Caldas pelo filme "Deserto Feliz" Melhor Ator: para Gustavo Machado pelo filme "Olho de Boi " Melhor Atriz: para Ingra Liberato pelo filme "Valsa para Bruno Stein " Melhor Roteiro: para Marcos Cesana pelo filme "Olho de Boi" Melhor Fotografia: para Paulo Jacinto dos Reis pelo filme "Deserto Feliz" Prêmio Especial do Júri: para "Condor" de Roberto Mader Prêmio Qualidade Artística: para "Victor Biglione" pelo filme "Condor" Melhor Diretor de Arte: Moacyr Gramacho – "Deserto Feliz" Melhor Música: Erasto Vasconcelos e Fábio Trummer – " Deserto Feliz" Melhor Montagem: Carlos Prates – "Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais" Prêmio da Crítica: "Deserto Feliz" de Paulo Caldas Melhor Filme do Júri Popular: "Deserto Feliz" de Paulo Caldas LONGAS ESTRANGEIROS Melhor Filme: para NACIDO Y CRIADO de Pablo Trapero Melhor Diretor: para PABLO TRAPERO de Nacido y Criado Melhor Ator: para CÉSAR TRONCOSO de El Baño del Papa Melhor Atriz: para VIRGINIA MÉNDEZ de El Baño del Papa Melhor Roteiro: para ENRIQUE FERNANDEZ E CESAR CHARLONE de El Baño de Papa Melhor Fotografia: para BILL NEITO de Nacido y Criado Prêmio Especial do Júri: para PAUL LEDUC do COBRADOR Prêmio Excelência de Linguagem Técnica: El Baño del Papa de Enrique Fernández e César Charlone Prêmio da Crítica: El Baño del Papa de Enrique Fernández e César Charlone Melhor Filme do Júri Popular: El Baño del Papa de Enrique Fernández e César Charlone CURTAS 35 mm Melhor filme de curta metragem em 35mm: Alphaville 2007 d.c de Paulinho Caruso Melhor Diretor: Esmir Filho pelo filme Saliva Melhor Ator: Francisco Gaspar pelo filme O.D. Overdose Digital Melhor Atriz: Caroline Abras pelo filme Perto de Qualquer Lugar Melhor Roteiro: Paulinho Caruso pelo filme Alphaville 2007 d.c Melhor Fotografia: Carlos Ebert pelo filme Satori Uso Melhor Diretor de Arte: Eduardo Correa – Balada do Vampiro Melhor Música: Celso Loch – Balada do Vampiro Melhor Montagem: Paulinho Caruso, Rê Castanhari , Vitali e Pedro Caetano – Alphaville 2007 d.C Prêmio da Crítica: Satori Uso, de Rodrigo Grota MOSTRA GAÚCHA Melhor Filme: Rolex de Ouro de Beto Rodrigues Melhor Diretor: Beto Rodrigues – Rolex de Ouro e Rafael Figueiredo – A Peste da Janice Melhor Roteiro: Márcio Schoenardi – Os Viajantes Melhor Ator: Marcelo de Paula – Um Aceno na Garoa Melhor Atriz: Renata de Lélis – Um Aceno na Garoa Melhor Fotografia: Alberto La Salvia – A Peste da Janice Melhor Montagem: Fábio Lobanowsky – A Peste da Janice Melhor Diretor de Arte: Eduardo Antunes – Um Aceno na Garoa Melhor Música: Geraldo Flach – Um Aceno na Garoa