Documentário em apuros A mulher do cantor João Gilberto, a produtora Cláudia Faissol, denunciou na terça-feira, em entrevista ao site Terra Magazine, que parte das imagens e depoimentos de um documentário inédito sobre o artista está se perdendo por falta de armazenamento adequado. Cláudia teve um encontro com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, no final do ano passado, para pedir ajuda urgente para preservar gravações armazenadas em discos rígidos. O ministério prometeu encaminhar o material para a Cinemateca Brasileira. Mas isso não aconteceu, e ela também não consegue ser recebida pela nova gestão do MinC.