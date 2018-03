Documentário do Discovery traz achado arqueológico do Egito

No domingo, dia 15 de julho, o Discovery Channel exibe um documentário inédito que revela aquele que seria o mais importante achado arqueológico do Egito desde 1922: uma múmia de 3.500 anos que seria Hatshepsut. Mais poderosa do que Cleópatra e Nefertiti, ela é a mulher que governou o Egito no papel de um faraó durante a 18.ª dinastia. A Rainha Faraó, feito para o Discovery Channel pela BQ Productions, é resultado de um trabalho de pesquisa de uma equipe de renomados especialistas em arqueologia, coordenados por Zahi Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito.