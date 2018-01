Documentário destaca vasta obra do maestro Tom Jobim O documentário "A Música Segundo Tom Jobim" (1927-1994) oferece um desafio aos espectadores. Não há falas, entrevistas, letreiros. Nada. A música do compositor, maestro, pianista e cantor carioca é exposta, uma a uma, em sequência, por 90 minutos seguidos. É a ideia de um dos diretores do longa, Nelson Pereira dos Santos, que assina o trabalho com a neta de Tom, Dora Jobim.