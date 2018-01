Documentário de Jackson chega amanhã aos cinemas Amanhã será um dia especial para os fãs de Michael Jackson. Afinal, a única oportunidade de assistir em uma telona de cinema aos bastidores do que seria a última turnê do rei do pop tem criado frisson mundial. "This Is It", enfim, chega aos cinemas depois de muita expectativa, falatórios e polêmicas. Em todo o mundo, serão apenas duas semanas de exibição.