Documenta fecha com recorde A Documenta de Kassel, a maior mostra de arte contemporânea do mundo, terminou ontem na cidade alemã com um novo recorde de visitantes: cerca de 860 mil pessoas acompanharam as obras da 13ª edição do evento, em seus cem dias de funcionamento. Com isso, superou em 14% o número de espectadores da edição anterior, em 2007, quando atraiu cerca de 750 mil espectadores. "Estou impressionado com esses números, mas também feliz porque o resultado refletiu a repercussão que a feira teve em todo o mundo", disse o responsável pela mostra, Bernd Leifeld. A próxima edição da Documenta vai acontecer em 2017. / EFE