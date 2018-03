DOCE ÉTICA DE LENHADOR seleção da semana* Era para eles terem vindo no SWU, no ano passado, mas o vocalista, Eddie Vedder, resolveu casar justo em uma das datas do festival. Demorou um pouco mais, mas neste sábado, seis anos após sua última apresentação em São Paulo (em 2005, no Pacaembu), o grupo Pearl Jam celebra aqui seus 20 anos de carreira, 60 milhões de discos vendidos e a marca de 5 bateristas em duas décadas. E está na iminência de lançar seu 10.º álbum, o sucessor de Backspacer (2009), no começo de 2012.