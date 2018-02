DOC MAZZAROPI VAI A PORTUGAL O documentário Mazzaropi, dirigido por Celso Sabadin, foi selecionado para a 4.ª edição do FESTin, a ser realizado entre os dias 3 e 10 de abril, em Lisboa. Registro sobre a vida e a obra do ator e cineasta Amácio Mazzaropi (1912-1981), o filme fará parte da mostra Maratona de Documentários, nova categoria do festival. Segundo a organização do FESTin, "a diversidade e, sobretudo, a qualidade dos trabalhos recebidos para esta edição levou à criação de uma nova sessão de documentários". O longa foi produzido por Paulo Duarte e Reza Brava Filmes, teve coprodução do Canal Brasil, e contou com o apoio do Museu Mazzaropi.