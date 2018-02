DOC Galeria faz o Clube Fotolivro A DOC Galeria promove o evento Clube Fotolivro, em que o fotógrafo e professor Armando Prado discute livros de fotografia. Os encontros ocorrem sempre aos sábados, entre 7 de julho e 29 de setembro, das 11 às 14 horas. O Clube Fotolivro começa a programação tendo como tema The Americans, de Robert Frank. Obras, ainda, como Monograf, de Diane Arbus; The Ballad of Sexual Dependence, de Nan Goldin; e Sentimental Journey, de Araki, serão interpretadas. O pacote com 12 encontros fica em R$ 1.440 (à vista ou em três parcelas), mas há possibilidade de ver aulas avulsas, a R$ 150. A DOC Galeria fica na Rua Aspicuelta, 662, telefone 3938-0130.