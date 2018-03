Doação de Sheryl Crow leva US$ 260 mil para vítimas de tornado

O casal comprou a Mercedes conversível branca 190SL em um leilão em 22 de agosto na Califórnia, além de uma das guitarras Gibson da cantora, dois ingressos de shows e uma oportunidade para uma foto com ela.

A oferta vencedora pelo carro superou as expectativas de 50 mil a 80 mil dólares, e o casal decidiu equiparar a doação, segundo a Fundação Comunitária do Sudoeste do Missouri, que está arrecadando dinheiro para as escolas de Joplin.

"Estou tão emocionada pelo doador por fazer uma contribuição tão generosa em meu nome às escolas de Joplin", disse Crow, ex-professora e nascida no Missouri, em comunicado divulgado pela fundação.

O casal decidiu permanecer anônimo.

"Doações como essa mostram o compromisso de longo prazo de indivíduos e organizações em todo o país para nos colocar de volta em pé", disse o superintendente das escolas de Joplin, C.J. Huff, em comunicado.

O tornado atingiu a cidade em 22 de maio e matou 162 pessoas, destruindo a Joplin High School e outras duas escolas, além de danificar sete outros prédios. O prejuízo total superou 150 milhões de dólares, segundo autoridades. A escola foi reaberta em 17 de agosto, mas milhares de estudantes estão em instalações temporárias.

(Reportagem de Kevin Murphy)