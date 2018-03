Do teatro para a música

Eles têm outros pontos em comum: referências alemãs, sonoridade "suja" nos discos e o produtor Yury Kalil, do Cidadão Instigado

Thiago Pethit conheceu Karina Buhr no Teatro Oficina. Ele desistiu depois de um mês de ensaio. Ela seguiu em frente. De qualquer maneira, é notável como ambos, compositores e cantores, incorporaram suas experiências com as artes cênicas em seus marcantes álbuns de estreia. Eu Menti pra Você (de Karina) e Berlim, Texas (de Thiago) despontam como candidatos a melhores de um ano que ainda terá outros promissores CDs de estreia, de Leo Cavalcanti, Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz, entre outros da cena paulistana.

Karina nasceu em Salvador, mas é de Recife. A identificação de sua música vem de lá. "A primeira coisa que fiz foi dançar no Balé Popular de Recife. Aquilo pra mim é teatro. Era tudo dançado, mas tinha diversos personagens. Sempre fui louca por teatro, só que comecei a tocar e acabei me envolvendo completamente nisso", diz a cantora. "Queria ser atriz, nem passava pela minha cabeça fazer música, mas já escrevia."

Paulistano, 27 anos, Thiago já teve banda de rock, "mas era um hobby". Desde criança estava determinado a fazer teatro. Formou-se em artes cênicas e ficou sete anos trabalhando com isso. "Uma das coisas que mais interessavam teatralmente eram as peças do Brecht. Tanto pela maneira como ele via as questões políticas como pela própria didática, a manipulação dele, aquilo tudo me deixava encantado", lembra o cantor. Nem precisa dizer quer as influências de Brecht impregnam seu CD.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Referências alemãs também se explicitam no álbum de Karina, que dedicou ao avô a canção Soldat. Suas letras são repletas de personagens. Numa inversão de papéis, ele escancara a verdade mais íntima, retratando a si mesmo, enquanto ela faz mistério, brincando com a mentira. Karina e Thiago também estão ligados por Yury Kalil, que produziu o CD dele e mixou o dela. Em ambos há a evidência de uma naturalidade que se expõe na "sujeira" sonora.

SHOW DE LANÇAMENTO DE KARINA BUHR

Choperia do Sesc Pompeia, Rua Clélia, 93, telefone 3871-7700. Dia 27, às 21 h. R$ 4, R$ 8 e R$ 16

SHOW DE LANÇAMENTO DE THIAGO PETHIT

Sesc Vila Mariana, Rua Pelotas, 141, telefone 5080-3000. Dia 25, às 20 h. R$ 5, R$ 10 e R$ 20