Do pé ao coração

Com "pé no chão, mão no coração", sons de bichos e de instrumentos tocados só com a boca, o grupo Barbatuques faz Tum Pá, primeiro espetáculo totalmente voltado ao público infantil. A estreia é hoje no Tucarena, onde eles ficam em cartaz aos sábados e domingos (exceto no dia 16 deste mês), até 7 de agosto.

Referência da percussão corporal, o grupo existe há quase 16 anos e não é de agora que encanta adultos e crianças. Seus shows têm música, brincadeiras com toques teatrais e coreografias com elementos lúdicos desde sempre.

Atualmente o grupo trabalha como um núcleo de criação, fazendo oficinas e com diferentes formatos de shows no repertório. Recém-chegado de mais uma pequena turnê europeia com o show Indivíduo Corpo Coletivo, Fernando Barba, criador e diretor musical do grupo, diz que na prática não há muita diferença entre os espetáculos "para adulto" e esse infantil.

Em Tum Pá são oito pessoas em cena, sendo que 13 estão no elenco e vão se alternando a cada fim de semana. Todos são músicos, têm atividades artísticas paralelas - como o cantor Marcelo Pretto, que entre outras coisas trabalha com o grupo A Barca, Lu Horta e Helô Ribeiro, que lançaram discos solos como cantoras, o tecladista Giba Alves, que toca no grupo Samba Frigideira, o multi-instrumentista André Hosoi, que também é compositor e designer gráfico, Renato Epstein, que toca violão na banda de Fabiana Cozza, etc - e integram o grupo há pelo menos dez anos.

É por isso que seus shows fluem com tanta naturalidade, como se fossem uma grande brincadeira entre amigos. "Todos fazem oficinas em vários países, ???participam do show Corpo do Som e agora vão se revezar no Tum Pá", diz Barba.

"De certa forma, a linguagem como um todo não apresenta muita barreira com relação a faixas etárias ou idiomas. Ao longo do tempo, as pessoas vinham pedindo pra gente fazer um espetáculo infantil", diz Barba. Ao mesmo tempo, o trabalho educacional, por meio das oficinas, foi cada vez mais fundo: "A ponto de até, nas diretrizes de ensino, ter indicação dos Barbatuques como atividade interdisciplinar até em matérias como matemática. Então tem tudo a ver: a criança começa a trabalhar a coordenação motora, a fonética, a expressão e o conhecimento do corpo, a relação com os outros."

Tum Pá tem cenários e figurinos coloridos, temas inéditos, como a bela canção de Lu Horta que dá título ao show, e recriações de clássicos de domínio público, como Sambalelê, Escravos de Jó e Peixinhos do Mar, transformados radicalmente com seus jogos rítmicos. "Todos os integrantes passaram a ser mais compositores para esse show", diz o diretor.

Colaboradores do International Body Music Festival, os Barbatuques também se deparam com a necessidade de renovação de linguagem da percussão corporal. "Embora o grupo desenvolva um estilo e se aprofunde nele, deixe marcas e dialogue, vejo por festivais como este que a percussão corporal só está crescendo. Agora, nosso estilo talvez tenha se consolidado e precisa de novos desafios. Tum Pá é um deles."