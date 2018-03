DO MUNDO VIOLÕES

Qualquer um pode compor música artificialmente, a partir de fórmulas, só que o resultado será previsível e ruim. O raciocínio do grande compositor cubano Leo Brouwer, de 72 anos, em entrevista ao Estado, baliza a terceira edição do Festival Internacional de Violão de São Paulo, que se realiza entre 20 e 30 deste mês em vários espaços da cidade. Por isso, o patrono do evento e maior criador de música para violão da atualidade alerta: "A primeira regra é afastar-se do mau gosto, igual no mundo inteiro - refiro-me ao reiterativo, o previsível, a falta de imaginação." E revela: "Nossa obra terá de possuir dois elementos: verdadeiro contato com sua raiz e absoluta informação de todos os meios atuais de criação. Ou seja, incorporar e assimilar e depois, seguindo o processo de feedback, devolver este material com uma personalidade." E sabiamente propõe o afastamento das matrizes da música do século 20: "É preciso esquecer que existem Penderecki, John Cage, Ligeti, Bussotti e tantos outros modelos europeus. Imitá-los é solução elementar."

Brouwer vai ainda mais fundo, formulando um conceito que em definitivo rege a criação dos não-europeus: "Para compor, é preciso ter uma cultura que seja um consumo inteligente da vida e uma paixão por ela em todas as suas facetas." Vale até um puxão de orelhas no público das salas de concerto em geral: "O público também se tornou preguiçoso. É confortável reouvir o que conhecemos. Gostar de uma nova inguagem, de uma música nova, exige um esforço extra. Penso que a 'música inteligente', a 'música sensível' não pode copiar o passado. A música pop pode fazer isso por motivos comerciais, mas nós não."

Pois é este consumo inteligente da vida que habita as dezenas de eventos do III FLB. Concertos, recitais, masterclasses, cursos, palestras, lançamentos de livros e CDs distribuem-se no Teatro Municipal e Biblioteca Mário de Andrade, Instituto Cervantes e Auditório Ibirapuera, Unicsul em São Miguel, Sesc Vila Mariana e MASP.

Muitas primeiras audições frequentarão os concertos de alguns dos maiores violonistas da atualidade, como o cubano-americano Manuel Barrueco, o chileno Marcelo de La Puebla, o uruguaio Eduardo Fernández e o Duo Ondina de Cuba. Entre os brasileiros, estão escalados Nicolas de Souza Barros, Hamilton de Holanda e Yamandu Costa, Edelton Gloeden, Paulo Belinatti, Cristina Azuma e o duo Egberto/Alexandre Gismonti. Tudo com entrada franca.

Pela rara chance de assistir Brouwer regendo a Orquestra Sinfônica Municipal em três de suas obras, e por se tratar de primeiras audições brasileiras, o concerto mais aguardado é de abertura do FLB, dias 21 e 23 no Teatro Municipal. Na primeira parte, duas peças sinfônicas: Las Ciudades Invisibles, de 2008, e Canción de Gesta, de 1978. Na segunda parte o violonista Shin-ichi Fukuda será o solista do Concerto da Requiem, in Memoriam Toru Talemitsu, de 2005. "Um réquiem", diz o compositor, "não é um Lachrimae. Tem tristeza, meditação e também raiva; é, digamos, um protesto contra a morte desnecessária de Takemitsu, o Debussy do século 20."