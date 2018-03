Do jazz à União Soviética de Shostakovich

Todo mundo conhece a velha piada. Gershwin foi pedir aulas a Ravel e este, ao saber que o norte-americano faturava US$ 1 milhão por ano, devolveu a ele a solicitação de aulas de música. Pois ela empalidece diante do impacto que o jazz causou em Ravel quando ele assistiu a jam sessions no Harlem em 1928, ao lado de George Gershwin. Seus dois concertos para piano - em sol e para a mão esquerda - foram concebidos na volta a Paris. Ele pretendia faturar algum tocando ele mesmo a parte solista do concerto em sol. Mas acabou escrevendo música que não conseguia tecnicamente executar com perfeição.

Do jazz, Ravel importou não apenas as levadas dos metais, as blue notes pipocando aqui e ali, mas sobretudo o espírito do improviso, da brincadeira, do divertimento. Quis até chamá-lo de "divertimento". E, de fato, o concerto em sol é um formidável improviso em três movimentos, no qual os sopros e o piano solista ficam com as partes mais desafiadoras. E não propriamente no sentido de virtuosismo exibicionista - mas pela sutileza das frases, as incríveis combinações de timbres, a leveza geral.

É preciso mostrar, a quem não esteve na Sala São Paulo na última quinta-feira, o que é este concerto, para em seguida aplaudir na exata medida a excepcional pianista argentina Ingrid Fliter e os sopros da Osesp, em grande forma. Vasily Petrenko regeu de modo tão leve quanto exigia a partitura de Ravel.

No entanto, o jovem maestro russo mostrou todas as suas qualidades na segunda parte, quando regeu a Sinfonia nº 11, a primeira gravação, de 2009, de sua integral pelo selo Naxos com a Royal Liverpool Philharmonic. Shostakovich não teve pressa ao descrever o episódio do massacre de 1905, pelas tropas do czar, de uma multidão que protestava na Praça do Palácio. Assim, por exemplo, o movimento inicial compõe-se de cerca de 14 minutos de música em pianíssimo, com raras incursões em dinâmicas mais fortes - tarefa difícil particularmente para os sopros, que se saíram muito bem. Outro detalhe importante: Petrenko soube manter a tensão que atravessa os quatro movimentos, mesmo quando eles explodem em fortíssimos que ora descrevem o massacre, ora afirmam grotescamente o poder das botas das tropas. Particularmente emocionantes soaram os 11 etéreos e funéreos minutos de In Memoriam.

Há uma sutileza extra nesta sinfonia: a exaltação soa sempre postiça, o genuíno sentimento só aflora nos momentos extremamente tensos que antecedem o massacre e no réquiem pelos mortos. E é preciso passar ora hipocrisia, ora sinceridade de propósitos ao público.

Pode parecer ingênuo ou piegas, mas não dá para ouvi-la sem ligá-la ao subtexto da invasão, pelas tropas soviéticas, da Hungria que ameaçava desgarrar-se do bloco, em 1956. Ela é um protesto de Shostakovich contra a invasão da Hungria. Assim como, por exemplo, é impossível esquecer o nome de Napoleão toda vez que ouvimos a Eroica de Beethoven. Ou mesmo, como esta semana está fazendo a pianista venezuelana Gabriela Montero, que estreia em Essen, na Alemanha, como compositora com uma obra para piano e orquestra intitulada Ex Patria. No texto do programa do concerto, ela protesta contra Hugo Chávez e clama "por uma Venezuela em que eu cresci e não existe mais". É um direito de todo compositor explicitar as motivações de sua criação. Quanto à música, se tiver qualidade, como as de Beethoven e Shostakovich, será lembrada e executada mesmo daqui a séculos. Caso contrário, será esquecida, com justiça.

Crítica: João Marcos Coelho

JJJJ ÓTIMO

