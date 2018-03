Do funk ao ethio-jazz, a África é celebrada em festa na Lapa A África, berço da música pop ocidental, será celebrada hoje, na primeira edição da festa AfroBLITZ!. A partir das 21h, na Serralheria (Rua Guaicurus, 857, Lapa), a banda Sambanzo (do saxofonista Thiago França) e os DJs "100% vinil" Paulão ("afrobrasuca") e RamiroZ (que promete pérolas da Nigéria, Benin, Etiópia e Costa do Marfim) farão rolar afrobeat, afro-funk, batuques brasileiros e ethio-jazz . A casa não aceita cartões, apenas dinheiro ou cheque. E a entrada sai por R$ 15.