Do cinema à dança, cidade quer ser polo

Além da programação do Concertos Paulínia (texto acima), o secretário anuncia hoje, no Theatro Municipal da cidade, os selecionados para o Paulínia Festival de Cinema 2011. Serão ao todo 6 longas-metragens de ficção e 6 documentários em competição, além de 12 curtas. O show de Rita Lee, que ocorrerá em uma arena montada ao lado do teatro, será realizado em 7 de julho, logo após a exibição do filme de abertura, Corações Sujos, de Vicente Amorim.

A ampliação não deve parar por aí. Além de outros nomes da MPB animarem as noites do Festival de Cinema, a migração do festival SWU para Paulínia é um dos trend topics de twitters e fóruns da internet nas últimas semanas. Se os boatos se confirmarem na próxima semana, quando ocorre a coletiva de lançamento do SWU 2011, o festival, que no ano passado foi realizado em Itu, este ano migraria para Paulínia, incluiria Bob Dylan em seu line up e contaria com a infraestrutura que o Polo Cinematográfico começou a construir em 2005, quando o então prefeito Edson Moura deu início aos projetos do Polo Cinematográfico. Desde então, 43 filmes foram produzidos em parceria com a cidade, três festivais de cinema foram organizados, centenas de jovens da região passaram a ter aulas de cinema, teatro, dança, música, entre outras artes. "Poderíamos investir em qualquer outra área, mas queríamos criar um novo segmento econômico. Promover a cultura, o turismo cultural e de negócios foi a melhor forma de gerar novos empregos, diretos e indiretos", comenta Alves. "O segredo do Polo Cultural está na capacidade de não querer reinventar a roda. Poderíamos fazer um filme totalmente produzido por gente de Paulínia? Sim. Mas não teria a mesma qualidade. Mais inteligente é entrar como parceiros de quem já domina a prática, investir em produção e capacitação."

A iniciativa tem dado certo e, somente durante a semana em que ocorre o festival de cinema, todos os estúdios do Polo de Cinema estarão ocupados. "Já estão sendo filmados A Cadeira do Pai, com Wagner Moura, Sala de Espera, de Lúcia Murat. E Entre Vales e Montanhas, de Felipe Barcinski, começa a ser rodado em breve.

Números

R$ 20 mi

é o valor gasto pelo Fundo Municipal de Cultura para financiar eventos, cursos e produções culturais

43 longas-metragens

já foram produzidos em parceria com o Polo de Paulínia desde a sua criação