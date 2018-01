DO ANO ZERO À MORTE DO IMPÉRIO A exposição Roma - A Vida e os Imperadores, realização da Casa Fiat de Cultura, foi organizada em ordem cronológica em quatro núcleos. No primeiro, é mostrado o nascimento do Império, apresentando objetos relacionados a Júlio César e Augusto. No segundo, o luxo e as extravagâncias de Nero, coroado imperador aos 17 anos, é exemplificado por joias em ouro e prata, além de objetos de uso cotidiano e máscaras teatrais, uma vez que o déspota tinha o costume de participar de espetáculos bizarros. O terceiro núcleo, dedicado ao apogeu do Império, concentra-se na vida dos cidadãos em suas casas, nos jogos de circo e na luta dos gladiadores do Coliseu. Finalmente, no quarto e último núcleo, os costumes romanos são explorados em detalhe, revelando como as religiões orientais acabaram influenciando os cidadãos romanos. A mostra permite ao público um jogo interativo em que o visitante poderá ver por meio de projeção o mapa político do Império antigo sobre a Europa atual. / A.G.F.