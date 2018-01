Djin e Helena, laços afetivos no cinema e no teatro Um emaranhado de memórias e sentimentos sustenta os trabalhos de Helena Ignez e Djin Sganzerla. Mãe e filha, elas estão juntas no espetáculo O Livro da Grande Desordem e da Infinita Coerência, em cartaz no Sesc Santana. Também acabam de concluir as filmagens de O Poder dos Afetos, média metragem que traz Ney Matogrosso e Simone Spoladore no elenco. "Tudo isso aconteceu muito cedo. Aos 17 anos, meus pais já me disseram que iriam abrir uma produtora no meu nome", conta Djin, herdeira de Helena com o cineasta Rogério Sganzerla. "Fizemos as coisas sempre juntos. Já são sete peças, oito filmes: as nossas obras acabam sendo uma extensão dos nossos sonhos, loucuras, anseios. É algo muito íntimo - porque, afinal, somos mãe e filha - mas criou-se também uma relação que é profissional."