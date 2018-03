DJANGO SÓ NÃO FICOU LIVRE DAS POLÊMICAS Foi preciso adiar a estreia de Django Livre por causa do massacre na escola de Connecticut, mas o filme entrou em cartaz nos Estados Unidos ainda no mês de dezembro, para se habilitar para o Oscar. Cercado de controvérsias - o diretor Spike Lee, por exemplo, acusou Quentin Tarantino de incorreção política perante os afrodescendentes dos Estados Unidos -, o filme cavou cinco indicações, incluindo roteiro original (o próprio Tarantino), ator coadjuvante (Christoph Waltz) e a categoria principal. Django está entre os nove indicados para melhor filme da temporada. Polêmicas à parte, é muito bem escrito, e filmado. Waltz nega qualquer possibilidade de improvisação: "Seria um crime. Quentin escreve tão bem. Nenhum de nós, falo do elenco como um todo, poderia melhorar os diálogos dele."/ L.C.M.